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У Чернівцях стався конфлікт з різаниною

У Чернівцях увечері 3 серпня стався конфлікт з різаниною.

У Чернівцях стався конфлікт з різаниною

У Чернівцях між п’ятьма чоловіками сталася сварка, яка переросла в різанину. Двоє з них отримали ножові поранення і у важкому стані були госпіталізовані в реанімаційне відділення лікарні. Там один з них від отриманих поранень помер.

Ще двоє людей отримали незначні пошкодження.

Читайте: Відірвало заднє колесо та бампер: під Києвом водій Uber заснув за кермом і зніс стовп

За даним фактом слідчі відкрили три кримінальні провадження. Триває слідство.

До речі, на Русанівських садах у Києві конфлікт між двома компаніями переріс у різанину. Один із чоловіків дістав ніж та поранив двох людей.

Джерело: Нацполіція

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