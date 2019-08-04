У Чернівцях увечері 3 серпня стався конфлікт з різаниною.
У Чернівцях між п’ятьма чоловіками сталася сварка, яка переросла в різанину. Двоє з них отримали ножові поранення і у важкому стані були госпіталізовані в реанімаційне відділення лікарні. Там один з них від отриманих поранень помер.
Ще двоє людей отримали незначні пошкодження.
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За даним фактом слідчі відкрили три кримінальні провадження. Триває слідство.
До речі, на Русанівських садах у Києві конфлікт між двома компаніями переріс у різанину. Один із чоловіків дістав ніж та поранив двох людей.
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