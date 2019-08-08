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Факты / Происшествия

Под Одессой 13-летнего парня унесло в открытое море

В Одесской области спасатели ищут двух человек, которые пропали во время купания. Среди них ребенок.

Под Одессой 13-летнего парня унесло в открытое море

В Одесской области в Лиманском районе исчез 13-летний мальчик и его 53-летний отчим. Они пошли на несанкционированный пляж, где решили искупаться в море.

Их обоих накрыло волной и унесло в море. Пограничникам на катере удалось спасти мужчину. Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения начали поиски мальчика.

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Кроме того, в Беляевском районе Одесской области во время купания пропал 48-летний мужчина. Спасатели продолжают его поиски.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одесской области в пруду утонул 7-летний мальчик.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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