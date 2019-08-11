Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка в Харькове.
В Харькове около 18.00 10 августа отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут.
Когда мужчина вернулся в комнату, то обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.
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Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Севастополе во время шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
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