PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Харькове 1-летний мальчик утонул в ванне

Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка в Харькове.

В Харькове 1-летний мальчик утонул в ванне

В Харькове около 18.00 10 августа отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут.

Когда мужчина вернулся в комнату, то обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.

Читайте: Умерла писательница Тони Моррисон

Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Севастополе во время шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинская балерина Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине
Миллиардера Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере
В Одессе ветер повалил надувную горку – пострадал ребенок
Лидер ультрас Лацио оказался наркодилером, его застрелили в парке Рима
В Харькове участковый избил онкобольного пенсионера – тот вступился за женщину-инвалида
В РФ скончалась известная бизнес-леди Алла Вербер
Умерла писательница Тони Моррисон
Как выбрать рюкзак для школы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка