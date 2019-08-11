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Факти / Надзвичайні події

У Харкові 1-річний хлопчик потонув у ванні

Поліція встановлює обставини загибелі однорічної дитини в Харкові.

У Харкові 1-річний хлопчик потонув у ванні

У Харкові близько 18.00 10 серпня батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися і залишив його у ванній кімнаті без нагляду на кілька хвилин.

Коли чоловік повернувся в кімнату, то виявив дитину під водою. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть.

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Тіло загиблої дитини без видимих ознак насильницької смерті направлено в морг.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в Севастополі під час шторму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу.

Джерело: Нацполіція

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