Поліція встановлює обставини загибелі однорічної дитини в Харкові.

У Харкові близько 18.00 10 серпня батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися і залишив його у ванній кімнаті без нагляду на кілька хвилин.

Коли чоловік повернувся в кімнату, то виявив дитину під водою. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть.

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Тіло загиблої дитини без видимих ознак насильницької смерті направлено в морг.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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