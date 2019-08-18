Поліція Чернігова затримала двох чоловіків, які підозрюються у вбивстві чоловіка та жінки ввечері 17 серпня.

Про стрілянину поблизу пішохідного мосту в Чернігові повідомили випадкові свідки.

На місці правоохоронці виявили тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті.

Двох чоловіків, які їхали на авто, що належало вбитим, оперативно затримали.

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У них також вилучили зброю – ймовірне знаряддя вбивства.

Призначено низку експертиз. Відкрито два провадження: за частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство).

У разі доведення вини підозрюваних їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі через кішку сталася стрілянинсі у дворі одного з багатоповерхових будинків.