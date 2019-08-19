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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині судять чоловіка за ґвалтування 14-річної падчерки

У Дніпропетровській області чоловік піде під суд за ґвалтування 14-річної падчерки.

На Дніпропетровщині судять чоловіка за ґвалтування 14-річної падчерки

До суду направили обвинувальний акт відносно 47-річного жителя Васильківського району, який понад рік ґвалтував 14-річну падчерку.

– З червня 2017 року раніше судимий за умисне вбивство громадянин, користуючись частою відсутністю співмешканки, систематично знущався та ґвалтував її 14-річну доньку, – розповіли у прокуратурі Дніпропетровській області.

З дитиною працюють психологи, а зловмисник перебуває під вартою.

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Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному поліцейські заарештували підозрюваного у серії згвалтувань, повідомлення про які надходили з 2013 року.

Джерело: Дніпропетровська прокуратура

Фото: Dreamstime

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