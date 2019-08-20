В результате отравления метиловым спиртом на танкере Магус в Черном море погибли два человека.

На танкере Магус возле берегов Тамани в Черном море двое украинцев отравились метиловым спиртом. 20 августа стало известно, что оба моряка погибли.

Сообщение о моряках, у которых были признаки отравления, поступило в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск в ночь на 20 августа. На тот момент один из них умер, а второй находился в коме.

– Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир Дерзкий, однако в ходе транспортировки мужчина умер, – говорится в сообщении.

Читайте: Один погибший и трое раненых: ЧП в подразделении Нацгвардии в ООС

Известно, что погибли второй помощник капитана танкера Магус и старший матрос.

К слову, в Киевской области военный в состоянии наркотического опьянения застрелил своего товарища.