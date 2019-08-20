PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Двое украинских моряков погибли от отравления на судне в Черном море

В результате отравления метиловым спиртом на танкере Магус в Черном море погибли два человека.

Свічка

На танкере Магус возле берегов Тамани в Черном море двое украинцев отравились метиловым спиртом. 20 августа стало известно, что оба моряка погибли.

Сообщение о моряках, у которых были признаки отравления, поступило в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск в ночь на 20 августа. На тот момент один из них умер, а второй находился в коме.

– Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир Дерзкий, однако в ходе транспортировки мужчина умер, – говорится в сообщении.

Читайте: Один погибший и трое раненых: ЧП в подразделении Нацгвардии в ООС

Известно, что погибли второй помощник капитана танкера Магус и старший матрос.

К слову, в Киевской области военный в состоянии наркотического опьянения застрелил своего товарища.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Возле Камеруна пираты похитили украинского моряка
Украинских моряков могут отпустить до октября – Полозов
В Украину вернулся моряк, задержанный в Ливии – МИД
Москалькова опровергла договоренности о возвращении моряков
Мощный украинский флот: как обезопасить моряков и дать России отпор
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
На корабле Либерии найден мертвым украинский моряк
Захваченный РФ украинский моряк женился в СИЗО
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка