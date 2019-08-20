У результаті отруєння метиловим спиртом на танкері Магус у Чорному морі загинули двоє осіб.

На танкері Магус біля берегів Тамані у Чорному морі двоє українців отруїлися метиловим спиртом. 20 серпня стало відомо, що обидва моряки загинули.

Повідомлення про моряків, в яких були ознаки отруєння, надійшло в Морський рятувально-координаційний центр Новоросійськ в ніч на 20 серпня. На той момент один з них помер, а другий перебував у комі.

– Для доставки потерпілого на берег був направлений рятувальний буксир Дерзкий, проте під час транспортування чоловік помер, – йдеться у повідомленні.

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Відомо, що загинули другий помічник капітана танкера Магус і старший матрос.

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