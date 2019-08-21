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Вбивство двох жінок в Броварах інсценували, щоб затримати замовника

Інформація про вбивство матері та дочки у Броварах, які зникли кілька днів тому, виявилася інсценуванням.

Замовне вбивство в Броварах

СБУ під час спецоперації у Київській області запобігла замовному вбивству двох жінок у Броварах, а також затримала організаторів і виконавців, які планували злочин.

Правоохоронці дізналися, що броварський бізнесмен – власник промислово-будівельної компанії – через посередника підшукує виконавця для вбивства колишньої дружини та її доньки.

Причина таких злочинних намірів – судові спори через поділ майна після розлучення, зокрема частки у бізнесі та приватного літака.

Замовник зі своєю третьою дружиною пропонував виконавцю $50 тис.

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Оперативники СБУ вивели посередника на умовного кілера, а потім імітували вбивство, надали замовнику постановочні фото, а також  оприлюднили інформацію про зникнення жінок.

Під час спецоперації вдома затримали організатора та його дружину, а на одній із вулиць Броварів – посередника та його дружину, з якою він був у змові.

Готується підозра та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

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Вбивство двох жінок в Броварах інсценували, щоб затримати замовника / 3 фотографии

Раніше в ГПУ повідомили, що 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську, які зникли кілька днів тому у Броварах, вбили на замовлення.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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