В городе Кропивницкий (Кировоградская область) убили адвоката Александра Иванова, из-за чего полиция ввела в действие план Сирена.
Полиция расследует стрельбу в городе Кропивницкий (Кировоградская область), в результате которой погиб адвокат Александр Иванов и еще один мужчина. В действие введен план Сирена.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
– К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов, – говорится в сообщении.
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Правоохранители предварительно квалифицировали происшествие по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).
За указанное преступление предусмотрено наказание в виде 10-15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.
К слову, в Киевской области задержали участников вооруженной группировки, которые грабили элитные дома.
Фото: Mandarin-News