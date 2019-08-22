В городе Кропивницкий (Кировоградская область) убили адвоката Александра Иванова, из-за чего полиция ввела в действие план Сирена.

Полиция расследует стрельбу в городе Кропивницкий (Кировоградская область), в результате которой погиб адвокат Александр Иванов и еще один мужчина. В действие введен план Сирена.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

– К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов, – говорится в сообщении.

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Правоохранители предварительно квалифицировали происшествие по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде 10-15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

К слову, в Киевской области задержали участников вооруженной группировки, которые грабили элитные дома.

Фото: Mandarin-News