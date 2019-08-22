У місті Кропивницький (Кіровоградська область) вбили адвоката Олександра Іванова, через що поліція ввела в дію план Сирена.
Поліція розслідує стрілянину у місті Кропивницький (Кіровоградська область), у результаті якої загинув адвокат Олександр Іванов і ще один чоловік. В дію введено план Сирена.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
– До розкриття злочину також залучено низку оперативних служб, експертів і кінологів, – йдеться у повідомленні.
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Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).
За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді 10-15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
До слова, у Київській області затримали учасників збройного угруповання, які грабували елітні будинки.
Фото: Mandarin-News