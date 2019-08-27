В Тернопольской области в реке Днестр утонул 10-летний мальчик.

На Тернопольщине 26 августа около 18.00 в селе Космирин Бучацкого района утонул ребенок.

По предварительным данным, парень вместе с другом пасли коров и решили искупаться в реке Днестр.

Сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. Однако такие меры безопасности не спасли – самодельный жилет развязался.

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По словам товарища погибшего, мальчик пытался доплыть до берега, однако это ему не удалось и он ушел под воду.

Сейчас продолжаются поиски тела ребенка.

Напомним, в Одесской области спасатели нашли погибшего парня, которого унесло в море в месте несанкционированного купания.