В Тернопільській області у річці Дністер втопився 10-річний хлопчик.

На Тернопільщині 26 серпня близько 18.00 у селі Космирин Бучацького району втопилась дитина.

За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови і вирішили покупатися у річці Дністер.

Зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували – саморобний жилет розв’язався.

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За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак це йому не вдалося і він пішов під воду.

Наразі тривають пошуки тіла дитини.

Нагадаємо, на Одещині рятувальники знайшли загиблого хлопця, якого віднесло у море в місці несанкціонованого купання.