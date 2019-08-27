В Тернопільській області у річці Дністер втопився 10-річний хлопчик.
На Тернопільщині 26 серпня близько 18.00 у селі Космирин Бучацького району втопилась дитина.
За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови і вирішили покупатися у річці Дністер.
Зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували – саморобний жилет розв’язався.
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За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак це йому не вдалося і він пішов під воду.
Наразі тривають пошуки тіла дитини.
Нагадаємо, на Одещині рятувальники знайшли загиблого хлопця, якого віднесло у море в місці несанкціонованого купання.
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