В Винницкой области 36-летнюю женщину пытались изнасиловать, а потом жестоко убили в собственном доме.

В Винницкой области 29-летний брат убил 36-летнюю сестру после чего пытался изнасиловать ее.

– Он ее постоянно унижал и бил. Мы писали заявление с просьбой рассмотреть этот вопрос, потому что когда-то он ее убьет. Так оно и произошло, – рассказывает родственник погибшей.

И.о. старосты Росошанского сельского совета отмечает, что брат и сестра много пили спиртного, а когда были в состоянии алкогольного опьянения вели агрессивный образ жизни.

Подозреваемого задержали в тот же день в райцентре. Свою вину мужчина признает. Как оказалось, кроме убийства, он еще пытался изнасиловать жертву.

За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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