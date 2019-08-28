PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Виннитчине брат убил и пытался изнасиловать родную сестру

В Винницкой области 36-летнюю женщину пытались изнасиловать, а потом жестоко убили в собственном доме.

На Виннитчине брат убил и пытался изнасиловать родную сестру

В Винницкой области 29-летний брат убил 36-летнюю сестру после чего пытался изнасиловать ее.

– Он ее постоянно унижал и бил. Мы писали заявление с просьбой рассмотреть этот вопрос, потому что когда-то он ее убьет. Так оно и произошло, – рассказывает родственник погибшей.

И.о. старосты Росошанского сельского совета отмечает, что брат и сестра много пили спиртного, а когда были в состоянии алкогольного опьянения вели агрессивный образ жизни.

Подозреваемого задержали в тот же день в райцентре. Свою вину мужчина признает. Как оказалось, кроме убийства, он еще пытался изнасиловать жертву.

За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте: На Сумщине мужчина взял экс-жену в заложники и порезал ее избранника

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Кропивницкий (Кировоградская область) убили адвоката Александра Иванова.

Источник: Надзвичайні новини

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийца семьи Блейка Бивенса
Голый родственник расстрелял семью знаменитого бейсболиста
Голова лежала на обочине, а тело – в доме: на Одесщине расследуют смерть мужчины
Голова лежала на обочине, а тело – в доме: на Одесщине расследуют смерть мужчины
убийство в киеве
Успел сказать последнее слово. В Киеве парню перерезали горло и выкинули из машины
Замовне вбивство в Броварах
Убийство двух женщин в Броварах исценировали, чтобы задержать заказчика
Пропавших под Киевом мать и дочь убили по заказу за $50 тыс.
Пропавших под Киевом мать и дочь убили по заказу за $50 тыс.
В Киевской области военный под наркотиками застрелил товарища
В Киевской области военный под наркотиками застрелил товарища
На немецком вокзале мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
На немецком вокзале мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
﻿Медленно готовили сэндвич: под Парижем клиент застрелил официанта
﻿Медленно готовили сэндвич: под Парижем клиент застрелил официанта
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка