Незаконное лишение свободы, пытки приемных детей и злостное невыполнение родительских обязанностей – в Днепре судят 56-летнюю многодетную мать-героиню и завуча одной из школ.

Суд в Днепре на время следствия избрал для многодетной матери, которую обвиняют в истязании детей, меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Благодаря вызову неравнодушных соседей, социальные службы обнаружили ее восьмилетнего приемного сына связанным скотчем, в ошейнике и прикованного цепью к кровати.

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Выяснилось, что в таких условиях педагог со стажем воспитывала четверых детей – троих приемных и одну родную дочь (еще трое уже взрослые).

Именно она рассказала следователям о шокирующих методах воспитания матери. Она все отрицает.

Женщине грозит до 10 лет за решеткой.

Ранее полиция открыла три производства против матери-садистки: по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.127 (Пытки) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).