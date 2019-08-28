Незаконное лишение свободы, пытки приемных детей и злостное невыполнение родительских обязанностей – в Днепре судят 56-летнюю многодетную мать-героиню и завуча одной из школ.
Суд в Днепре на время следствия избрал для многодетной матери, которую обвиняют в истязании детей, меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.
Благодаря вызову неравнодушных соседей, социальные службы обнаружили ее восьмилетнего приемного сына связанным скотчем, в ошейнике и прикованного цепью к кровати.
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Выяснилось, что в таких условиях педагог со стажем воспитывала четверых детей – троих приемных и одну родную дочь (еще трое уже взрослые).
Именно она рассказала следователям о шокирующих методах воспитания матери. Она все отрицает.
Женщине грозит до 10 лет за решеткой.
Ранее полиция открыла три производства против матери-садистки: по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.127 (Пытки) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).