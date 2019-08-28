Незаконне позбавлення волі, катування прийомних дітей та злісне невиконання батьківських обов’язків – у Дніпрі судять 56-річну багатодітну матер-героїню та завуча однієї зі шкіл.

Суд у Дніпрі на час слідства обрав для багатодітної матері, яку звинувачують у катуванні дітей, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Завдяки виклику небайдужих сусідів, соціальні служби виявили її восьмирічного прийомного сина зв’язаним скотчем, у нашийнику та прикутого ланцюгом до ліжка.

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З’ясувалось, що у таких умовах педагог зі стажем виховувала чотирьох дітей – трьох прийомних та одну рідну дочку (ще троє уже дорослі).

Саме вона розповіла слідчим про шокуючі методи виховання матері. Вона все заперечує.

Жінці загрожує до 10 років за гратами.

Раніше поліція відкрила три провадження проти матері-садистки: за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.127 (Катування) та ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).