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Факты / Происшествия

Не дала $200: на Одесчине мужчина убил и бросил в колодец воспитательницу детсада

В Одессе задержан мужчина, который убил и выбросил в колодец воспитательницу детского сада.

Не дала $200: на Одесчине мужчина убил и бросил в колодец воспитательницу детсада

В Одесской области 65-летняя жительница села Нерубайское Беляевского района нашли убитой в колодце, расположенном во дворе ее домовладения.

С заявлением об исчезновении пенсионерки в правоохранительные органы обратилась ее дочь, сообщив, что мать не отвечает на телефонные звонки, а по месту жительства и на работе отсутствует.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, нашли пенсионерку в колодце.

За несколько дней до этого ее не раз видели с мужчиной, который был значительно моложе ее. Он приходил к ней на работу, а также помогал дома по хозяйству. Когда женщина пропала, неизвестный больше не появлялся.

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В течение суток полицейским удалось установить личность мужчины. Им оказался 39-летний одессит – давний знакомый убитой, который признался, что долгое время они не общались с потерпевшей, а вспомнил о ней из-за финансовых трудностей.

– Пообщавшись с женщиной несколько дней, он попросил у него взаймы $200, но получил отказ. Тогда, рассердившись, подозреваемый задушил ее, забрал мобильный телефон, снял с тела ювелирные украшения, а тело бросил в колодец, – рассказали в полиции.

28 августа правонарушитель задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит пожизненное заключение.

К слову, в селе Новолутковка Кировоградской области мужчина убил родную мать и отрубил ей голову топором.

Источник: Нацполиция

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