Ночью 28 августа в Киеве на Окружной дороге неизвестные выбросили из автомобиля парня с перерезанным горлом.

Около 1.30 недалеко от пересечения Окружной дороги с улицей Григоровича-Барского в Киеве неизвестные выбросили из автомобиля парня с перерезанным горлом. Некоторое время он пытался остановить машину и попросить о помощи.

Позже парень истек кровью прямо на тротуаре Окружной дороги. На вид погибшему около 25 лет.

Водитель, ставший очевидцем происходящего, рассказал, что он увидел на обочине парня, который шел неровной походкой и пытался остановить автомобили.

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Он подумал, что парень пьян и хочет, чтобы его подвезли домой. Водитель остановился и вышел из авто. Подойдя ближе он увидел, что мужчина держится за шею, а его одежда вся в крови.

Водитель попытался оказать хоть какую-то помощь, но парень умер. Перед смертью он произнес слово “такси”.

Свидетели рассказали, что видели, как парня выбросили из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета. По их словам, салон машины был весь в крови.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Напомним, 27 августа столичные полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку, воспользовавшись тем, что женщина была пьяная.