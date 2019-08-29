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Факти / Надзвичайні події

Не дала $200: на Одещині чоловік вбив і кинув у колодязь виховательку дитсадка

В Одесі затримано чоловіка, який убив і викинув у колодязь виховательку дитячого садка.

Не дала $200: на Одещині чоловік вбив і кинув у колодязь виховательку дитсадка

На Одещині 65-річну жительку села Нерубайське Біляївського району знайшли вбитою у колодязі, розташованому у дворі її домоволодіння.

Із заявою про зникнення пенсіонерки в правоохоронні органи звернулася її дочка, повідомивши, що мати не відповідає на телефонні дзвінки, за місцем проживання і на роботі відсутня.

Правоохоронці, які прибули на місце події, знайшли пенсіонерку в колодязі.

За кілька днів до цього її не раз бачили з чоловіком, який був значно молодший за неї. Він приходив до неї на роботу, а також допомагав вдома по господарству. Коли жінка пропала, невідомий більше не з’являвся.

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Протягом доби поліцейським вдалося встановити особу чоловіка. Ним виявився 39-річний одесит – давній знайомий убитої, який зізнався, що довгий час вони не спілкувалися з потерпілою, а згадав він про неї через фінансову скруту.

– Поспілкувавшись з жінкою кілька днів, він попросив у неї в борг $200, але отримав відмову. Тоді, розсердившись, підозрюваний задушив її, забрав мобільний телефон, зняв з тіла ювелірні прикраси, а тіло вкинув у колодязь, – розповіли у поліції.

28 серпня правопорушника затримано. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

До речі, у селі Новолутківка Кіровоградської області чоловік вбив рідну матір та відрубав їй голову сокирою.

Джерело: Нацполіція

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