В Одесі затримано чоловіка, який убив і викинув у колодязь виховательку дитячого садка.

На Одещині 65-річну жительку села Нерубайське Біляївського району знайшли вбитою у колодязі, розташованому у дворі її домоволодіння.

Із заявою про зникнення пенсіонерки в правоохоронні органи звернулася її дочка, повідомивши, що мати не відповідає на телефонні дзвінки, за місцем проживання і на роботі відсутня.

Правоохоронці, які прибули на місце події, знайшли пенсіонерку в колодязі.

За кілька днів до цього її не раз бачили з чоловіком, який був значно молодший за неї. Він приходив до неї на роботу, а також допомагав вдома по господарству. Коли жінка пропала, невідомий більше не з’являвся.

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Протягом доби поліцейським вдалося встановити особу чоловіка. Ним виявився 39-річний одесит – давній знайомий убитої, який зізнався, що довгий час вони не спілкувалися з потерпілою, а згадав він про неї через фінансову скруту.

– Поспілкувавшись з жінкою кілька днів, він попросив у неї в борг $200, але отримав відмову. Тоді, розсердившись, підозрюваний задушив її, забрав мобільний телефон, зняв з тіла ювелірні прикраси, а тіло вкинув у колодязь, – розповіли у поліції.

28 серпня правопорушника затримано. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

До речі, у селі Новолутківка Кіровоградської області чоловік вбив рідну матір та відрубав їй голову сокирою.