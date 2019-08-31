Народный депутат Михаил Бондарь попал в ДТП в Житомирской области.

Депутат от Европейской солидарности Михаил Бондарь попал в ДТП в Житомирской области и, вероятно, сломал ребра.

Нардеп ехал к семье в Сокаль Львовской области, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar.

Бондарь сказал, что временно без авто и поэтому пользуется этой услугой.

В машине находились водитель с женой и еще один пассажир.

– Как произошла сама авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали – я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара. Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы, – рассказал он.

Бондарь отметил, что жизнь пассажирам спасли ремни безопасности.

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Депутата госпитализировали в Коростышевскую центральную районную больницу. Причины ДТП устанавливаются.

По словам очевидцев, у авто лопнуло колесо.

К слову, экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Великобритании сбил автомобиль.