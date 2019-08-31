PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ехал на BlaBlaCar: нардеп от Европейской солидарности Бондарь попал в ДТП

Народный депутат Михаил Бондарь попал в ДТП в Житомирской области.

бондар

Депутат от Европейской солидарности Михаил Бондарь попал в ДТП в Житомирской области и, вероятно, сломал ребра.

Нардеп ехал к семье в Сокаль Львовской области, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar.

Бондарь сказал, что временно без авто и поэтому пользуется этой услугой.

В машине находились водитель с женой и еще один пассажир.

– Как произошла сама авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали – я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара. Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы, – рассказал он.

Бондарь отметил, что жизнь пассажирам спасли ремни безопасности.

Читайте: Слетел в кювет и перевернулся: под Киевом произошло ДТП с Ford и фурой

Депутата госпитализировали в Коростышевскую центральную районную больницу. Причины ДТП устанавливаются.

По словам очевидцев, у авто лопнуло колесо.

К слову, экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Великобритании сбил автомобиль.

Источник: ЦензорНЕТ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экс-главу НБУ Гонтареву сбила машина
Экс-главу НБУ Гонтареву сбила машина
ДТП под Львовом: пострадали 7 человек, среди них трое детей
ДТП под Львовом: пострадали 7 человек, среди них трое детей
пакет нардепа
Народным депутатам раздали пакеты с инструкциями, Конституцией и регламентом
На Закарпатье Skoda столкнулась с рейсовым автобусом – десять пострадавших
На Закарпатье Skoda столкнулась с рейсовым автобусом – десять пострадавших
Слетел в кювет и перевернулся: под Киевом произошло ДТП с Ford и фурой
Слетел в кювет и перевернулся: под Киевом произошло ДТП с Ford и фурой
Из-за удара оторвало ногу: в Киеве Mercedes насмерть сбил девушку
Из-за удара оторвало ногу: в Киеве Mercedes насмерть сбил девушку
ДТП у Києві
В центре Киева не разминулись Tesla и Range Rover, шестеро пострадавших
В Киевской области в ДТП погиб полицейский и 7-летний ребенок
В Киевской области в ДТП погиб полицейский и 7-летний ребенок
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка