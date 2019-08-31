Народний депутат Михайло Бондар потрапив у ДТП на Житомирщині.

Депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар потрапив у ДТП на Житомирщині та, ймовірно, зламав ребра.

Нардеп їхав до сім’ї в Сокаль Львівської області, скориставшись сервісом BlaBlaCar.

Бондар сказав, що тимчасово без авто і тому користується цією послугою.

У машині знаходилися водій з дружиною і ще один пасажир.

– Як сталася сама аварія, я не бачив. Оскільки напередодні сиділи допізна і голосували – я, відповідно, заснув. І я, і пасажир, який був ще один, теж заснув. Я здригнувся вже від самого удару. Машина кілька разів перекинулася. Витягли всіх. Всі живі, – розповів він.

Бондар зазначив, що життя пасажирам врятували ремені безпеки.

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Депутата госпіталізували до Коростишівської центральної районної лікарні.

Причини ДТП встановлюються. За словами очевидців, у авто лопнуло колесо.

До слова, екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у Великій Британії збив автомобіль.