В Запорожье правоохранители обнаружили тело перевозчика закопанным в поле.

С 30 на 31 августа 2019 года перевозчик бесследно исчез вместе с личным авто Geely.

– Двое преступников, 1984 и 1998 года рождения, наняли потерпевшего для поездки по региону, но в дальнейшем убили его, тело закопали в поле, а авто забрали, – рассказал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Он добавил, что тело потерпевшего нашли закопанным в поле, а преступников задержали.

Ранее Факты ICTV писали, что на одной из улиц в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района нашли припаркованный автомобиль с телом мужчины.