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Тіло закопали в полі: на Запоріжжі знайшли мертвим зниклого перевізника

На Запоріжжі правоохоронці виявили тіло перевізника закопаним у полі.

Тіло закопали в полі: на Запоріжжі знайшли мертвим зниклого перевізника

З 30 на 31 серпня 2019 року перевізник безвісти зник разом з власним авто Geely.

– Двоє злочинців, 1984 та 1998 року народження, найняли потерпілого для поїздки регіоном, але надалі вбили його, тіло закопали в полі, а авто забрали, – розповів перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

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Він додав, що тіло потерпілого знайшли закопаним у полі, а злочинців затримали.

Раніше Факти ICTV писали, що на одній із вулиць у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району знайшли припаркований автомобіль з тілом чоловіка.

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