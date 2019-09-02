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Факты / Происшествия

В Испании певица погибла из-за взрыва пиротехники на сцене

В Испании во время концерта из-за взрыва пиротехники на сцене погибла певица.

В Испании певица погибла из-за взрыва пиротехники на сцене

В испанском городе Лас-Берланас выступал коллектив Super Hollywood Orchestra, когда во время концерта взорвались несколько пиротехнических картриджей, один из которых попал Джоане Сайнс в живот.

Читайте: Убийца на почтовом грузовике: в США застрелили 5 человек, 21 ранен

Певица потеряла сознание на глазах у тысяч зрителей.

30-летняя артистка погибла скончалась от полученного ранения в больнице.

Ранее Факты ICTV писали, что экс-глава Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Великобритании сбил автомобиль.

Фото: AhoraCantabria

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