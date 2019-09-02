PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Іспанії співачка загинула через вибух піротехніки на сцені

В Іспанії під час концерту через вибух піротехніки на сцені загинула співачка.

В Іспанії співачка загинула через вибух піротехніки на сцені

В іспанському місті Лас-Берланас виступав колектив Super Hollywood Orchestra, коли під час концерту вибухнули кілька піротехнічних картриджів, один з яких потрапив Джоані Сайнс у живіт.

Читайте: Убивця на поштовій вантажівці: у США застрелили 5 людей, 21 поранено

Співачка втратила свідомість на очах у тисяч глядачів.

30річна артистка померла від отриманого поранення в лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у Великій Британії збив автомобіль.

Фото: AhoraCantabria

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві чоловік отримав три ножові поранення через зауваження
У Києві чоловік отримав три ножові поранення через зауваження
Французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2
Французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2
Луис Энрике с дочерью Ханной
Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки
Помер актор Олександр Числов
Помер актор Олександр Числов
Джесси Комбс
Американська гонщиця загинула при спробі розігнатися до 966 км/год
Убийца семьи Блейка Бивенса
Голий родич розстріляв сім’ю знаменитого бейсболіста
Домашнє насилля
На Хмельниччині батько облив кислотою 18-річну дочку
Поліція
Порізані вени, обличчя обмотане тканиною: у Кривому Розі знайшли мертве подружжя
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка