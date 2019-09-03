У Сумах 33-річний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку тоді як цивільна дружина перебувала у сусідній кімнаті.

Під час того, як 33-річний чоловік ґвалтував шестирічну дівчинку, його громадянська дружина зайшла в кімнату. Вона вирішила перевірити чи все гаразд, оскільки знаходилася у сусідній кімнаті і почула крики дочки.

Жінка знала про злочин, однак вирішила не звертатися до поліції, оскільки педофіл вибачився і запевнив, що такого більше не повториться.

Якийсь час дитина скаржилася бабусі і дідусю на погане самопочуття, а потім зізналася, що її зґвалтували.

– Дорослі негайно повідомили про почуте в поліцію. Під час медичного огляду факт зґвалтування підтвердився, – йдеться у повідомленні.

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Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 152 КК України (Зґвалтування малолітньої), за що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, розпочато процедуру позбавлення матері дівчинки батьківських прав.

До слова, у Києві затримали таксиста, який зґвалтував п’яну пасажирку.

Джерело: Прокуратура Сумської області