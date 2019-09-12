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Факты / Происшествия

Драка со стрельбой на Волыни: среди пострадавших – два копа

На Волыни пятеро жителей Киверцовского района устроили драку с патрульными полицейскими. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

Пістолет

В результате драки со стрельбой госпитализированы четыре человека, в том числе двое полицейских.

Возле села Карпиловка в полночь патрульные остановили Fiat Scudo за нарушение правил дорожного движения.

Однако 46-летний водитель отказался предъявить документы на автомобиль.

Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему на помощь приехали еще пятеро мужчин, которые начали драку с полицейскими. Один из них сорвал с патрульного боди-камеру, поэтому он применил табельное оружие.

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Двое полицейских госпитализированы с телесными повреждениями, а водитель Fiat Scudo и 24-летний участник драки – с огнестрельными ранениями.

Угрозы их жизни и здоровью нет.

Открыто производство по ч. 2 ст. 345 УКУ – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, а это до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в одном из ресторанов Черноморска Одесской области между гражданином Молдовы и местным полицейским произошел конфликт, переросший в драку. Последний получил тяжелые травмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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