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Факты / Происшествия

9 ножевых: арестован мужчина, резавший свою жену в кабине лифта

В Одессе суд арестовал мужчину, который пытался убить свою жену в кабине лифта.

9 ножевых: арестован мужчина, резавший свою жену в кабине лифта

Киевский районный суд Одессы сегодня арестовал гражданина Украины, уроженца Ирака Фейсала Хазал Гелана, задержанного за попытку убийства своей жены в кабине лифта.

Оставив место происшествия, злоумышленник хотел избежать наказания и был задержан во время того, как пытался пересечь границу.

Детали покушения шокируют – мужчина нанес женщине девять ножевых ранений.

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– У нее широкая рана была под ребром, в районе печени. Там еще были бедра ранены. Несколько ударов в живот и в шею. Было очень много крови, – рассказала дочь София, которая видела расправу над матерью.

Почему мужчина решил убить свою жену, и как оправдывался на суде, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей:

Напомним, в Харькове мужчина из ревности выбросил из окна четвертого этажа 36-летнюю жену.

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