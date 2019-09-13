В Одесі суд заарештував чоловіка, який намагався вбити свою дружину в кабіні ліфта.

Київський районний суд Одеси сьогодні заарештував громадянина України, уродженця Іраку Фейсала Хазаля Гелана, затриманого за спробу вбивства своєї дружини в кабіні ліфта.

Залишивши місце події, зловмисник хотів уникнути покарання і був затриманий під час того, як намагався перетнути кордон.

Деталі замаху шокують – чоловік завдав жінці дев’ять ножових поранень.

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– У неї широка рана була під ребром, у районі печінки. Там ще були стегна поранені. Кілька ударів у живіт і в шию. Було дуже багато крові, – розповіла дочка Софія, яка бачила розправу над матір’ю.

Чому чоловік вирішив убити свою дружину, та як виправдовувався на суді, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, у Харкові чоловік через ревнощі викинув з вікна четвертого поверху 36-річну дружину.