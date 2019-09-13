PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

9 ножових: заарештовано чоловіка, який різав свою дружину в кабіні ліфта

В Одесі суд заарештував чоловіка, який намагався вбити свою дружину в кабіні ліфта.

9 ножових: заарештовано чоловіка, який різав свою дружину в кабіні ліфта

Київський районний суд Одеси сьогодні заарештував громадянина України, уродженця Іраку Фейсала Хазаля Гелана, затриманого за спробу вбивства своєї дружини в кабіні ліфта.

Залишивши місце події, зловмисник хотів уникнути покарання і був затриманий під час того, як намагався перетнути кордон.

Деталі замаху шокують – чоловік завдав жінці дев’ять ножових поранень.

ЧитайтеУ Кривому Розі через зауваження сталася бійка з різаниною

– У неї широка рана була під ребром, у районі печінки. Там ще були стегна поранені. Кілька ударів у живіт і в шию. Було дуже багато крові, – розповіла дочка Софія, яка бачила розправу над матір’ю.

Чому чоловік вирішив убити свою дружину, та як виправдовувався на суді, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, у Харкові чоловік через ревнощі викинув з вікна четвертого поверху 36-річну дружину.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Вінниці чоловік катував прийомних дітей і знімав їх у порно
У Вінниці чоловік катував прийомних дітей і знімав їх у порно
Замах на ректора ВНЗ у Тернополі
Через вибух у Тернополі ректору відірвало руку
Замах на ректора ВНЗ у Тернополі
Вибух у дворі будинку ректора ВНЗ у Тернополі: господар та його дружина у реанімації
Замах на Артема Семеніхіна: три версії слідства
Замах на Артема Семеніхіна: три версії слідства
У Львові підірвали авто відомого місцевого забудовника
У Львові підірвали авто відомого місцевого забудовника
Виставили кулемет і стали на точку. Подробиці гучного замаху під Києвом
Виставили кулемет і стали на точку. Подробиці гучного замаху під Києвом
Підозра на замах: у Києві вибухнуло авто з водієм
Підозра на замах: у Києві вибухнуло авто з водієм
Замах на заступника гендиректора Харківобленерго: він у реанімації
Замах на заступника гендиректора Харківобленерго: він у реанімації
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка