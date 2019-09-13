PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Во львовской церкви девочка пыталась вскрыть вены

Во Львове девочка пыталась вскрыть себе вены прямо в церкви.

Во львовской церкви девочка пыталась вскрыть вены

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказал, что девочка вошла в церковь и хотела порезать себе вены.

– К счастью, и люди, и полиция, прибывшая по вызову, не дали ей возможности этого сделать. Она жива и уже находится под наблюдением медиков, – сообщил Зинкевич.

Читайте: 15-летняя харьковчанка повесилась из-за несчастной любви

Однако он не уточнил сколько лет девочке.

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области родители обнаружили свою 7-летнюю дочь повешенной.

Фото: Igor Zinkevych

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Поляк расстрелял украинку из-за неразделенной любви: фото жертвы и преступника
Поляк расстрелял украинку из-за неразделенной любви: фото жертвы и преступника
Ударил и затащил в посадку: в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку
Ударил и затащил в посадку: в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку
В Житомирской области столкнулись две легковушки – погибли четверо юношей
В Житомирской области столкнулись две легковушки – погибли четверо юношей
В Виннице засудили мужчину, который выбросил кошку с пятого этажа
В Виннице засудили мужчину, который выбросил кошку с пятого этажа
На Львовщине мужчина с инвалидностью убил женщину и покончил с собой
На Львовщине мужчина с инвалидностью убил женщину и покончил с собой
Под Судаком в Крыму затонул прогулочный катер
Под Судаком в Крыму затонул прогулочный катер
В Полтаве педофил напал на 11-летнюю девочку – приметы подозреваемого
В Полтаве педофил напал на 11-летнюю девочку – приметы подозреваемого
В Одесской области двухлетний ребенок упал с пятого этажа
В Одесской области двухлетний ребенок упал с пятого этажа
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка