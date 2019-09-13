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Факти / Надзвичайні події

У львівській церкві дівчинка намагалася порізати собі вени

У Львові дівчинка намагалася порізати собі вени прямо в церкві.

У львівській церкві дівчинка намагалася порізати собі вени

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розповів, що дівчинка увійшла до церкви і хотіла порізати собі вени.

– На щастя, і люди, і поліція, яка прибула за викликом, не дали їй можливості цього зробити. Вона жива і вже знаходиться під наглядом медиків, – повідомив Зінкевич.

Читайте: 15-річна харків’янка повісилася через нещасливе кохання

Однак він не уточнив скільки років дівчинці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області батьки виявили свою 7-річну доньку повішеною.

Фото: Igor Zinkevych

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