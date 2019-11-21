У Миколаєві до пенсіонерки додому завітали колектори. Тепер її звинувачують у стрілянині.

У Миколаєві 64-річну Людмилу Ізотову винуватять у стрілянині. Жінка розповідає – вранці до неї приїхали шестеро молодиків і почали ломитися до неї на подвір’я.

– Заходять, значить, дивлюся, а все закрито, значить, дістає ножик і починає щось тут це саме … я значить відкриваю вікно, ось це вікно і кажу, що таке, що ви хотіли, йдіть звідси! І шість чоловік тут стоять, оточили, той там, той там, – говорить пенсіонерка.

Вони представилися співробітниками банку, якому Людмила Анатоліївна начебто заборгувала чималу суму. Тож тепер жінка має віддати квартиру. Пенсіонерка одразу викликала поліцію, незнайомці почали ламати паркан. А далі – сусіди почули чергу пострілів.

Одна з куль влучила в ногу колектора. І хоча поранення виявилося незначним, “постраждалий” поїхав у лікарню.

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Навіть повірити важко, але ці так звані банківські співробітники стверджують, що стріляла саме пенсіонерка.

– Як я могла з кватирки стріляти? Я відкрила вікно ось так і кажу, йдіть, я викликала поліцію. Я не стріляла ні в кого, у мене навіть зброї немає взагалі! – каже жінка.

Жінка обурюється: мовляв, мало того, що колектори влаштували розбірки на її подвір’ї, так ще й хочуть повісити на беззахисну господиню всі свої гріхи.

Що ж сталося насправді і хто стріляв – тепер з’ясовують слідчі. А от адвокат пенсіонерки запевняє – заборгованості у його клієнтки перед банком немає.

Це вже не вперше, коли колектори намагаються залякати войовничу жіночку. Людмила переконана – хтось просто накинув оком на її квартиру в центрі. Підозрілі спортивні молодики крутилися на її подвір’ї ще в серпні.

І пенсіонерка, і кремезні “банкіри” вже написали заяви у поліцію. Тож хто насправді оголив зброю? Як не дивно, але остаточну відповідь дасть експертиза.

До речі, у Кременчуці у власному авто знайшли застреленим депутата райради, підприємця Андрія Гаврилова.