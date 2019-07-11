Анастасия Ковалева, которую из-за ревности поджег жених, умерла 10 июля. Факты ICTV сделали подборку преступлений, совершенных на этой почве.

Ревность ослепляет и приводит к ужасающим последствиям. Факты ICTV собрали пять историй, когда патологическое недоверие заканчивалось убийством.

Смерть Анастасии Ковалевой

В Запорожье 2 июля возлюбленный из-за ревности поджег Анастасии Ковалеву. Она получила 90% ожогов туловища, конечностей и головы и скончалась в больнице 10 июля.

– Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым скрепить эти взаимоотношения. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и припаливал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал тушить ее, – рассказал Виталий Чайковский.

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Близкие Анастасии говорят, что он очень часто ее ревновал.

– Я пыталась объяснить ему, что у нее есть друзья, подруги, она общительная девочка по натуре. Но это ведь всего лишь друзья, – говорит мама погибшей.

Избил до смерти из-за ревности

В городе Лозовая Харьковской области мужчина приревновал свою любовницу к соседу и избил его до смерти.

Все случилось во время прогулки, как по щелчку пальца. Спортсмену-мажору не понравилось, что парень поздоровался с его девушкой. Молодой человек, долго не думая, ударил соперника по голове, от чего тот потерял сознание. Вскоре мужчина умер из-за кровоизлияния в мозг.

Исполосовал ножом

В Харькове 16-летний парень из-за ревности убил свою 14-летнюю подружку. Молодой человек назначил девушке встречу, в ходе которой и произошло кровавое убийство.

Конфликт, в ходе которого мужчина нанес возлюбленной 10 ножевых ранений, возник из-за ее новых отношений. Он бил ее ножом по разным частям тела, а после расправы скрылся с места преступления.

Зарубил топором и закопал

В селе Гнедин в Киевской области двое кавалеров не поделили между собой одну женщину. Валерий любил ее с самого детства, ради нее развелся с женой и убил соперника. Мужчина забил его топором, а тело вывез на тачке и закопал в огороде.

Сама женщина понятия не имеет, что стала причиной соперничества между мужчинами и, как следствия, кровавого убийства. Говорит, что будет скучать за Валерием, который может провести в тюрьме долгих 15 лет.

Забил лопатой

В Кривом Роге пьяный молодой человек приревновал любимую и убил ее на глазах собственного ребенка. Скандал начался во дворе дома, продолжился в подъезде, а позже в квартире. Именно там сожитель и схватил лопату. Он начал бить свою любимую с такой силой, что не выдержала даже рукоятка. Женщина от полученных травм скончалась.

А уже утром, когда сожительница не проснулась, злоумышленник начал суетиться и даже попытался скрыться. Но на свободе ему быть не суждено, сейчас горе-отец и муж за решеткой.

К слову, на детской площадке на улице Елены Телиги в Киеве пьяный мужчина порезал мальчику пальцы на руках и избил молодого человека, который вступился за ребенка.