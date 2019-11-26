В Одесской области мужчина во время ссоры зарезал собственного брата.

В Одесской области во время застолья между родственниками разгорелся спор. В результате чего 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.

– От полученной травмы 41-летний потерпевший скончался на месте. Полицейским злоумышленник пояснил, что схватился за нож, не поделив с братом пульт от телевизора, – рассказали в ГУНП в Одесской области.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемого задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.







Не поделили пульт от телевизора: в Одесской области мужчина зарезал родного брата / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Черниговщине мужчина изрезал 5-летнего сына и вонзил себе нож в грудь.