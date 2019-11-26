PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Не поделили пульт от телевизора: в Одесской области мужчина зарезал родного брата

В Одесской области мужчина во время ссоры зарезал собственного брата.

Не поделили пульт от телевизора: в Одесской области мужчина зарезал родного брата

В Одесской области во время застолья между родственниками разгорелся спор. В результате чего 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце.

– От полученной травмы 41-летний потерпевший скончался на месте. Полицейским злоумышленник пояснил, что схватился за нож, не поделив с братом пульт от телевизора, – рассказали в ГУНП в Одесской области.

Читайте: Возле метро в Киеве пассажира ударили ножом

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемого задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Не поделили пульт от телевизора: в Одесской области мужчина зарезал родного брата / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Черниговщине мужчина изрезал 5-летнего сына и вонзил себе нож в грудь.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

чкв вагнера
Жестокое убийство мужчины бойцами Вагнера: в СМИ назвали имя еще одного участника
Убил мужчину из-за отказа быть понятым: в Виннице опера отправили под суд
Убил мужчину из-за отказа быть понятым: в Виннице опера отправили под суд
Избили кувалдой и отрезали голову. Подробности убийства мужчины бойцами Вагнера в Сирии
Избили кувалдой и отрезали голову. Подробности убийства мужчины бойцами Вагнера в Сирии
полиция германии
В Берлине во время лекции убит сын экс-президента Германии
Самогубство
Загадочная смерть семьи в Запорожье: тела родителей в ссадинах, сын повешен
Карантин
На Одесщине учеников скосил вирус Коксаки – объявлен карантин
на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків
Меняли колесо: на Одесской трассе внедорожник сбил насмерть двух мужчин
судова реформа
Семь лет тюрьмы: в Одессе осудили насильника-педофила
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка