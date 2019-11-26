В Одеській області чоловік під час сварки зарізав власного брата.
В Одеській області під час застілля між родичами розгорілася суперечка. Внаслідок чого 46-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем у серце.
– Від отриманої травми 41-річний потерпілий помер на місці. Поліцейським зловмисник пояснив, що схопився за ніж, бо не поділив з братом пульт від телевізора, – розповіли у ГУНП в Одеській області.
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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваного затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Не поділили пульт від телевізора: в Одеській області чоловік зарізав рідного брата
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