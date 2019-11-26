PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Не поділили пульт від телевізора: в Одеській області чоловік зарізав рідного брата

В Одеській області чоловік під час сварки зарізав власного брата.

Не поділили пульт від телевізора: в Одеській області чоловік зарізав рідного брата

В Одеській області під час застілля між родичами розгорілася суперечка. Внаслідок чого 46-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем у серце.

– Від отриманої травми 41-річний потерпілий помер на місці. Поліцейським зловмисник пояснив, що схопився за ніж, бо не поділив з братом пульт від телевізора, – розповіли у ГУНП в Одеській області.

Читайте: Біля метро у Києві пассажира вдарили ножем

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваного затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Не поділили пульт від телевізора: в Одеській області чоловік зарізав рідного брата / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

чкв вагнера
Жорстоке вбивство чоловіка бійцями Вагнера: у ЗМІ назвали ім’я ще одного учасника
Вбив чоловіка через відмову бути понятим: у Вінниці опера відправили під суд
Вбив чоловіка через відмову бути понятим: у Вінниці опера відправили під суд
Побили кувалдою і відрізали голову. Подробиці вбивства чоловіка бійцями Вагнера у Сирії
Побили кувалдою і відрізали голову. Подробиці вбивства чоловіка бійцями Вагнера у Сирії
полиция германии
У Берліні під час лекції вбито сина екс-президента Німеччини
Самогубство
Загадкова смерть родини у Запоріжжі: тіла батьків у саднах, син повішений
Карантин
На Одещині учнів скосив вірус Коксакі – оголошено карантин
на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків
Міняли колесо: на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків
судова реформа
Сім років ув’язнення: в Одесі засудили ґвалтівника-педофіла
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка