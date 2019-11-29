Столична поліція затримала педофіла, який розбещував 10-річну дівчинку через інтернет, а потім вчинив розпусні дії.

Правоохоронці викрили у Києві 41-річного місцевого мешканця, який через інтернет-мережу підшукував малолітніх осіб для задоволення власної статевої пристрасті неприроднім шляхом.

– Чоловік познайомився з 10-річною дівчиною та деякий час спілкувався з нею за допомогою інтернету та мобільного, – розповіли у ГУНП у Києві.

Педофіл розповідав дитині про статеві органи, акти та їх значення, натомість просив дівчину надіслати йому особисті порнографічні фото.

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– Через деякий час зловмисник домовився з малолітньою про зустріч та повів її у закинуту будівлю. Скориставшись безпорадним станом дитини, чоловік почав торкатися її тіла та цілувати, але остання вирвалась та покинула приміщення, – додали у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та виявили речові докази його злочину, зокрема мобільний телефон із фотогалереєю порнографічного характеру, які йому надіслали самі малолітні.

Йому загрожує покарання за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України – до десяти років позбавлення волі.















Як чоловік розбещував 10-річну дівчинку в Києві – скріншоти листування / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області поліція викрила чоловіка у розбещенні його малолітньої доньки, створенні порнографічної продукції та продажу її через інтернет.