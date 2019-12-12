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Версия убийства Шеремета нас шокировала – Украинская правда

В редакции Украинской правды осторожно относятся к информации, озвученной на брифинге по убийству Шеремета.

Версия убийства Шеремета нас шокировала – Украинская правда

Редакция интернет-издания Украинская правда, где работал убитый Павел Шеремет, шокирована версией о том, что убить журналиста могла самостоятельно организованная группа волонтеров.

Так в Укрправде отреагировали о том, что правоохранители не назвали заказчиков преступления, а лишь исполнителей.

В редакции заявили, что “рады о том, что о расследовании не забыли, но относятся к изложенной информации (Министерства втутренних дел. – Ред.) осторожно”.

Об этом говорится в заявлении, которое на своей странице в Facebook опубликовала главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.

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В Укрправде просят отправлять на адреса редакции все известные дополнительные факты о людях, которые были озвучены в качестве подозреваемых.

Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

Результаты

Фото: Dreamstime

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