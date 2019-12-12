Версія убивства Шеремета нас шокувала – Українська правда

У редакції Української правди обережно ставляться до інформації, озвученої на брифінгу щодо вбивства Шеремета.

Редакція інтернет-видання Українська правда, де працював Павло Шеремет, шокована версією про те, що вбити журналіста могла самостійно організована злочинна група волонтерів.

Так в Укрправді відреагували про те, що правоохоронці не назвали замовників злочину, а лише виконавців.

У редакції заявили, що “раді про те, що про розслідування не забули, але відносяться до викладеної інформації (Міністерства втутренніх справ. – Ред.) бережно”.

Про це йдеться у заяві, яку на своїй сторінці в Facebook опублікувала головний редактор Української правди Севгіль Мусаєва.

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В Укрправді просять надсилати на адреси редакції усі відомі додаткові факти про людей, які були озвучені в якості підозрюваних.

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.