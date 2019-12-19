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Факты / Мир

В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров

Из-за масштабных лесных пожаров власти Австралии объявили чрезвычайное положение минимум на неделю.

В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров

В Новом Южном Уэльсе в течение нескольких последних недель произошло около 100 лесных пожаров. Сейчас спасатели могут контролировать только половину этих пожаров.

Специалисты опасаются, что скорость ветра может достичь 100 км/ч, что будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров.

Одним из важных факторов для распространенных огня стала рекордная жара: в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в +45°C, в Сиднее +46°C.

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Лесные пожары не прекращаются еще с сентября. В настоящее время погибли шесть граждан и разрушено более 800 домов.

Из-за ядовитых испарений врачи говорят о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения. За последние недели в больницах резко выросло число пациентов с проблемами в дыхательных путях.

Ранее в Италии лесной пожар вынудил автомобилистов спасаться в тоннеле.

Источник: Deutsche Welle

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