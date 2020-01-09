У Сумській області сталася аварія за участі вантажівки Skania та позашляховика Chevrolet. В результаті ДТП загинули дві людини, зокрема 9-річна дитина.
На трасі Н-12 Київ-Суми-Юнаківка, поблизу села Гамаліївка зіткнулися вантажівка Skania та позашляховик Chevrolet.
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Внаслідок ДТП загинули 30-річний водій Chevrolet та 9-річна дівчинка. Ще двоє пасажирів легковика, жінка та чоловік, з тілесними ушкодженнями доправлені до обласної лікарні, останній – у важкому, неконтактному стані. Водій вантажівки не постраждав.
В поліції за фактом ДТП вже відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 КК України.
На Сумщині вантажівка роздавила позашляховик – загинула дівчинка і водій / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Кривому Розі жінка, у стані алкогольного сп’яніння, на авто влетіла у натовп на пішохідному переході. Внаслідок події загинули дві жінки.
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