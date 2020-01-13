Вблизи села Требухов Броварского района Киевской области водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где протаранил Газель.

В результате ДТП водителя Opel госпитализировали с телесными повреждениями. 24-летняя пассажирка этого же авто получила травмы несовместимые с жизнью.

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Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.







На Киевщине Opel выехал на встречку и протаранил Газель – погибла женщина / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.