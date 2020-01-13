PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Киевщине Opel выехал на встречку и протаранил Газель – погибла женщина

Вблизи села Требухов Броварского района Киевской области водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где протаранил Газель.

В результате ДТП водителя Opel госпитализировали с телесными повреждениями. 24-летняя пассажирка этого же авто получила травмы несовместимые с жизнью.

Читайте: Из пруда на Днепропетровщине достали авто с четырьмя трупами, из них один ребенок

Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

На Киевщине Opel выехал на встречку и протаранил Газель – погибла женщина / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка