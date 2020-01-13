Поблизу села Требухiв Броварського району Київської області водій автомобіля Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де протаранив Газель.
В результаті ДТП водія Opel госпіталізували з тілесними ушкодженнями. 24-річна пасажирка цього авто тримала травми несумісні з життям.
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Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
На Київщині Opel виїхав на зустрічку і протаранив Газель – загинула жінка / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.
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