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Факти / Надзвичайні події

На Київщині Opel виїхав на зустрічку і протаранив Газель – загинула жінка

Поблизу села Требухiв Броварського району Київської області водій автомобіля Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де протаранив Газель.

В результаті ДТП водія Opel госпіталізували з тілесними ушкодженнями. 24-річна пасажирка цього авто тримала травми несумісні з життям.

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Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

На Київщині Opel виїхав на зустрічку і протаранив Газель – загинула жінка / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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