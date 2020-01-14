Одиннадцатый год без вердикта: суд по делу ДТП с Тигиевой перешел к дебатам

14 января в Жовтневом суде Днепропетровской области прошло очередное заседание по делу убитой фигуристки Радмилы Тигиевой.

Суд выслушал все ходатайства, принял к сведению дополнительные доказательства и объявил о начале судебных дебатов. Они стартуют на следующем заседании — 7 февраля.

Напомним, что дело Радмилы Тигиевой тянется уже одиннадцатый год. 18 октября истекли сроки давности, как того добивалась защита обвиняемой Катерины Прокопец во время процесса. Судят Прокопец (в девичестве Алексееву) за убийство Радмилы Тигиевой с октября 2009 года.

Трагедия произошла в Солонянском районе. Прокопец и Тигиева отдыхали на пикнике. Около часа ночи Радмила со свои другом Артемом Стороженко решили покинуть вечеринку.

В это же время Екатерина Прокопец (тогда еще Алексеева) села за руль ВАЗа. Ее пытались отговорить, ведь, по словам очевидцев, она была сильно пьяна. Но убедить девушку не удалось и она поехала по той же дороге, вдоль которой стояли Тигиева и Стороженко.

На скорости Екатерина врезалась в микроавтобус Ford Transit, который стоял на обочине. Удар был настолько сильным, что двухтонный микроавтобус развернуло на 90 градусов. И как раз за ним стояли Радмила и Артем. Ударом микроавтобуса Радмилу убило на месте. Артем получил серьезные травмы позвоночника.

Позже в Солонянской районной больнице врачи выяснят — в крови Алексеевой было 0,85 промиле алкоголя. И это, по состоянию на 8 утра, когда она проходила осмотр, сама же авария произошла в час ночи. Причем, эти данные удалось представить в суде лишь 14 января 2019 года, спустя 11 лет после трагедии.

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Как рассказал адвокат матери Радмилы (она выступает потерпевшей стороной. — Ред.) Сергей Тарасевич, десять лет назад на суде не успели представить эти доказательства из-за того, что у судьи закончились полномочия. А после того дело об убийстве фигуристки стали откладывать и явно пытались “замять”, вплоть до того, что списывали в архив.

Только из-за общественной огласки в 2014 году его открыли снова, но расследование и последующий процесс затягивался, причем самыми примитивными методами — неявкой потерпевшей, ее адвокатов, дополнительной экспертизой спустя 10 лет после трагедии.

Как итог — 18 октября истек срок исковой давности. То есть даже, если Прокопец признают виновной, смерть Радмилы Тигиевой останется безнаказанной.

В любой момент обвиняемая может заявить об этом, признать вину и не понести никакого наказания. Пока Прокопец этого не сделала. Адвокат потерпевшей Аллы Горелик (матери Радмилы. — Ред.) допускает, что обвиняемая хочет получить оправдательный приговор, чтобы не только не сесть в тюрьму, но и очистить свою репутацию.

Источник: 49000