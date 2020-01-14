Одинадцятий рік без вердикту: суд у справі ДТП з Тігієвою перейшов до дебатів

14 січня в Жовтневому суді Дніпропетровської області відбулося чергове засідання у справі вбитої фігуристки Радміли Тігієвої.

Суд вислухав усі клопотання, прийняв до відома додаткові докази і оголосив про початок судових дебатів. Вони стартують на наступному засіданні – 7 лютого.

Нагадаємо, справа Тігієвої тягнеться вже одинадцятий рік. 18 жовтня минули усі терміни давності, як того вимагав захист обвинуваченої Катерини Прокопець під час процесу. Судять Прокопець (у дівоцтві Алексеєву) за убивство Радміли Тігієвої з жовтня 2009 року.

Трагедія сталася у Солонянському районі. Прокопець та Тігієва відпочивали на пікніку. Близько першої години ночі Радміла зі свої другом Артемом Стороженком вирішили залишити вечірку.

У цей же час Катерина Прокопець (тоді ще Алексеєва) сіла за кермо ВАЗа. Її намагалися відрадити, адже, за словами очевидців, вона була сильно п’яна. Але переконати дівчину не вдалося і вона поїхала тією ж дорогою, уздовж якої стояли Тігієва і Стороженко.

На швидкості Катерина врізалася у мікроавтобус Ford Transit, який стояв на узбіччі. Удар був настільки сильним, що двотонний мікроавтобус розвернуло на 90 градусів. І як раз за ним стояли Радміла і Артем. Ударом мікроавтобуса Радмілу вбило на місці. Артем отримав серйозні травми хребта.

Пізніше у Солонянській районній лікарні лікарі з’ясують – у крові Алексеєвої було 0,85 проміле алкоголю. І це, станом на 8 ранку, коли вона проходила огляд, сама ж аварія сталася о першій годині ночі. Причому, ці дані вдалося представити в суді лише 14 січня 2019 року, через 11 років після трагедії.

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Як розповів адвокат матері Радміли (вона виступає потерпілою стороною. – Ред.) Сергій Тарасевич, десять років тому на суді не встигли представити ці докази через те, що у судді закінчились повноваження. А після того справу про вбивство фігуристки стали відкладати і явно намагалися “зам’яти”, аж до того, що списували в архів.

Тільки через суспільний розголос у 2014 році її відкрили знову, але розслідування і подальший процес затягувався, причому найпримітивнішими методами – неявкою потерпілої, її адвокатів, додатковою експертизою через 10 років після трагедії.

Як підсумок – 18 жовтня закінчився термін позовної давності. Тобто навіть, якщо Прокопець визнають винною, смерть Радміли Тігієвої залишиться безкарною.

У будь-який момент обвинувачена може заявити про це, визнати провину і не уникнути покарання. Поки Прокопець цього не зробила. Адвокат потерпілої Алли Горелик (матері Радміли. – Ред.) допускає, що обвинувачена хоче отримати виправдувальний вирок, щоб не тільки не сісти за ґрати, а й очистити свою репутацію.

Джерело: 49000