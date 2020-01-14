Кожа отслоилась от черепа: в Винницкой области избили и ограбили почтальона

В одном из сел Винницкой области школьник возвращался домой, когда заметил окровавленную, без сознания женщину. Ею оказалась местная, которая работала почтальоном.

– Я снял с нее капюшон, было видно, что кожа отслоилась от черепа. Голый череп было видно. Когда стоял, еще смотрел, как промывали рану, то беленький череп был. Просто куски кожи с волосами висели, – рассказал школьник.

Также на место трагедии сразу пришел местный житель Виктор, который рассказал, что именно свидетели напугали преступника и тот убежал.

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Нападающий прихватил с собой более 70 тыс. грн, которые должны были пойти на пенсии местным жителям.

– Кости черепа целы. Состояние больной средней степени тяжести. Закрытая черепно-мозговая травма, множественные раны головы, кровоизлияния мягких тканей лица, грудной клетки, – рассказал травматолог Гайсинской районной больницы Федор Мундяк.

52-летняя пострадавшая рассказала, что преступник напал на нее сзади и начал бить, пока она не потеряла сознание.

Правоохранители довольно быстро нашли нападающего, им оказался местный житель Виталий. Если родственники преступника не верят, что он такое мог совершить, то сам нападающий не открещивается. Более того он признает, что нападение спланировал заранее.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки. 7 января в Голосеевском районе столицы мужчина нанес многочисленные ножевые ранения девушке и пытался изнасиловать.