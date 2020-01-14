Шкіра відшарувалася від черепа: на Вінниччині побили та пограбували листоношу

В одному з сіл Вінницької області школяр саме повертався додому, коли помітив скривавлену та непритомну жінку. Нею виявилася місцева поштарка.

– Я зняв з неї капюшон, було видно, що шкіра відшарувалася від черепа. Голий череп було видно. Коли стояв, ще дивився, як промивали рану, то білесенький череп був. Просто шматки шкіри з волоссям висіли, – розповів школяр.

Також на місце трагедію одразу прийшов місцевий житель Віктор, який розповів, що саме свідки налякали злочинця і той втік.

Нападник прихопив з собою понад 70 тис. грн, які мали піти на пенсії місцевим жителям.

Читайте: Облив глодом і підпалив: подробиці вбивства чоловіка в центрі Дніпра

– Кістки черепа цілі. Стан хворої середнього ступеня тяжкості. Закрита черепно-мозкова травма, множинні забійні рани голови, крововиливи м’яких тканин обличчя, грудної клітки, – розповів травматолог Гайсинської районної лікарні Федір Мундяк.

52-річна листоноша розповіла, що злочинець напав на неї ззаду та почав бити, доки вона не втратила свідомість.

Правоохоронці доволі швидко знайшли нападника, ним виявився місцевий мешканець Віталій. Якщо родичі злочинця не вірять, що він таке міг таке скоїти, то сам нападник не відхрещується. Ба більше він визнає, що напад спланував заздалегідь.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство 19-річної киянки. 7 січня у Голосіївському районі столиці чоловік наніс численні ножові поранення дівчині та намагався зґвалтувати.