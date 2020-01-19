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Факты / Происшествия

В Житомире во время купания на Крещение умер мужчина

В житомирском гидропарке во время купаний Крещения умер мужчина.

– Сегодня в гидропарк не один раз вызывали скорую, однако был и один вызов, когда в гидропарке во время празднования Крещения умер человек, – рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В местных СМИ пишут, что мужчине 50-60 лет, он только начал раздеваться и упал от сердечного приступа.

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Подробности этой трагедии там уточнить отказались. В то же время, по данным житомирских СМИ, мужчина не купался, а умер из-за сердечного приступа.

Ранее Факты ICTV  писали, что в Кропивницком 18-летний парень упал в шахту лифта. Чтобы достать потерпевшего, пришлось вызвать спасателей.

Источник: УНИАН, Журнал Житомира

Фото: Dreamstime

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