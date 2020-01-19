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Факти / Надзвичайні події

У Житомирі під час купання на Водохреща помер чоловік

У житомирському гідропарку під час купань на Водохреща помер чоловік.

– Сьогодні в гідропарк неодноразово викликали швидку, однак був й один виклик, коли в гідропарку під час святкування Водохреща помер чоловік, – розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У місцевих ЗМІ пишуть, що чоловікові 50-60 років, він тільки почав роздягатися і впав від серцевого нападу.

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Подробиці цієї трагедії там уточнити відмовилися. У той же час, за даними житомирських ЗМІ, чоловік не купався, а помер через серцевий напад.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта. Щоб дістати потерпілого, довелося викликати рятувальників.

Джерело: УНІАН, Журнал Житомира

Фото: Dreamstime

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