Викрав, катував та ґвалтував: краматорському педофілу оголосили вирок

У Донецькій області чоловіка, якого звинувачували за кількома кримінальними правопорушеннями, зокрема зґвалтування малолітньої особи, катування, розповсюдження відеороликів з порнографічним змістом, засуджено до 15 років позбавлення волі.

23 серпня 2018 року мешканка Краматорська звернулася до поліції з повідомленням про те, що невідомий чоловік зґвалтував її 12-річного сина.

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Правоохоронці з’ясували, що п’яний 34-річний місцевий мешканець затягнув хлопчика у підвал, де, погрожуючи ножем, змусив його роздягтись і двічі зґвалтував, демонструючи у присутності малолітнього відеоролики з елементами порнографії.

Вранці дитині вдалось втекти від ґвалтівника додому, де він розповів, що з ним сталось, матері.

Раніше Факти ICTV також писали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати і вбити 19-річну киянку.

Джерело: Прокуратура Донецької області