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Факти / Надзвичайні події

У школі Полтавської області померла дитина

22 січня до Кременчуцького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої допомоги, що в одній зі шкіл району у присутності медиків померла 14-річна школярка.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

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Тіло дівчинки направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, у школі №22 у Рівному дев’ятикласниці стало зле під час уроків. За словами, директора навчального закладу, дівчинка була жива поки він її ніс до швидкої. Дитина померла на руках медиків вже в машині.

Джерело: Нацполіція

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